У Тернополі суд заочно засудив бойовика «ЛНР» до 14 років позбавлення волі

Бойовика оголошено у розшук.

Міськрайсуд Тернополя засудив одного з ватажків банди найманців «Брянка СССР» терористичної організації «ЛНР».

Про це 10 січня повідомляє прес-служба СБУ. Спецслужбовці з'ясували, що у 2014 році житель АртемівськаПеревальського району Луганщини добровільно долучився до терористів. У складі так званого «батальйону Брянка СССР» бойовик брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

На посаді «заступника командира батальйону» терорист відповідав за підготовку та здійснення обстрілів позицій сил АТО та мирного населення, у тому числі з ракетних систем залпового вогню «Грaд».

Суд визнав бойовика винним у злочині за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній). Злочинця заочно засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бойовика оголошено у розшук.