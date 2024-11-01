Найдовше автобуси їздитимуть до кладовища на вул. Микулинецькій

У Тернополі в поминальні дні збільшили кількість громадського транспорту до кладовищ. Транспорт їздитиме до 3 міських цвинтарів, які розташовані у різних частинах міста. Курсуватимуть додаткові автобуси та тролейбуси в п’ятницю, 1 листопада, та в суботу і неділю.

У поминальні дні через збільшення кількості пасажирів, котрі будуть їхати на міські кладовища, в Тернополі збільшили кількість автобусів на кілька одиниць транспорту. Зробили це для того, щоб усі охочі могли без перешкод доїхати до цвинтарів, повідомили в пресслужбі Тернопільської міської ради.

Загалом на території громади є три міські кладовища. Це цвинтар в селі Підгороднє. До нього курсуватимуть міські маршрути №11 (5 автобусів) та № 27 (6 автобусів). Також додатково курсуватиме автобусний маршрут № 1а (8 автобусів). Рейси триватимуть з 10:00 год до 19:30 1 листопада.

До кладовища поблизу села Довжанка курсуватимуть 2 автобуси маршруту № 32. До центрального міського кладовища на вул. Микулинецькій перевезення здійснюватимуть тролейбусний маршрут № 8 та автобусні маршрути № 5, 5а, 8, 18, 31. Рейси триватимуть до 20:00 1, 2 та 3 листопада.