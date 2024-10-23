Офіс прийматиме як підприємців, так і простих громадян

У Тернополі 23 жовтня офіційно відкрили регіональний офіс підтримки бізнесу «Зроблено в Україні». Офіс функціонує в приміщенні Тернопільського обласного центру зайнятості. Платформа прийматиме як підприємців, так і тих громадян, котрі лише започатковують власну справу.

Офіс підтримки бізнесу «Зроблено в Україні» розташований в будівлі Тернопільського обласного центру зайнятості за адресою Текстильна, 1Б. В Тернопільській обласній військові адміністрації зазначили, що одним з пріоритетів роботи платформи стане робота з ветеранами україно-російської війни.

«Військові, які демобілізувалися, можу реалізувати себе та започаткувати власну справу. працівники офісу підтримки бізнесу допоможуть вирішити питання із започаткуванням власної справи», – повідомили в Тернопільській ОВА в середу, 23 жовтня.

В офісі «Зроблено в Україні» підприємці можуть отримати інформацію про програми підтримки бізнесу, допомогу в оформленні заявок на гранти, написанні бізнес-планів. Окрім того, в офіс за консультаціями можуть прийти жителі області, які лише планують відкрити власну справу. Працівники розкажуть про всі грантові урядові програми.

До кінця року офіси «Зроблено в Україні» запрацюють також у Бережанській, Кременецькій та Чортківській філіях Тернопільського обласного центру зайнятості.

Додамо, що за інформацією Тернопільської ОВА, в області підприємці вже отримали 170 млн грн на реалізацію 721 мікрогранту на створення або розвиток бізнесу.