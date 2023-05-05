На одному із атракціонів діти до трьох років можуть кататися безкоштовно

У тернопільських парках з 5 травня розпочинають роботу дитячі атракціони. Цього року через економічні чинники ціни на квитки зросли на 5 гривень. Комунальне підприємство, яке обслуговує ці каруселі, пов'язує ріст з підвищенням мінімальної зарплати та плати за електрику.

У двох міських парках запрацює 16 атракціонів. Усі вони пройшли перевірку та отримали відповідні сертифікати безпеки і допущені до експлуатації.

«У парку "Сопільче" працюватимуть сім різних видів розважальних локацій, тож відвідувачі зможуть обрати для себе те, що їм до вподоби. Працюватимуть такі атракціони, як "Берізка", "Сонечко", "Автодром", "Карнавал", "Дитяча залізниця", "Дзвіночок", потяг "Гусениця"», – повідомили в Тернопільській міській раді.

Вартість на каруселі цього року зросла на 5 гривень і складає від 25 грн до 50 грн. А на атракціоні «Берізка» діти до 3-х років можуть кататися безкоштовно.

Сезон атракціонів у парку Національного Відродження стартує трохи пізніше, з 12 травня. Для відвідувачів запрацюють дев’ять атракціонів, а саме «Юнга», «Колесо огляду», «Ромашка», «Дитячі каруселі», «Сюрприз», «Грибок», «Веселі гірки», «Берізка», «Клоун».

Усі каруселі перевірили технічні експерти

Вперше атракціони в парках Тернополя запрацювали в 1989 році. Термін їх експлуатації становить 30 років. Оскільки він давно минув, їх щороку оглядають фахівці Тернопільського експертно-технічного центру Держпраці і надають спеціальний сертифікат на допуск до роботи на рік.

Міська влада закликає тернополян і гостей міста під час відвідування атракціонів бути обачними та дотримуватися усіх вимог безпеки з метою уникнення травм.

Окрім того, у Тернопільській міській раді зазначили, що на ставі запрацюють також водні велосипеди. Біля острова «Чайка» та на пляжі «Циганка», що у парку ім. Тараса Шевченка, будуть доступні також водні велосипеди.