На ярмарках тернополяни зможуть придбати продукцію місцевих виробників

У Тернополі з 30 березня відновлюють роботу сільськогосподарських ярмарків, на яких фермерські продукти продаватимуть дешевше, аніж в магазинах та на центральному ринку. Ярмарки проводитимуться одночасно в двох районах міста щосуботи.

Сільськогосподарські ярмарки започаткували для того, щоб жителі міста та вимушено переселені українці могли закупитися необхідними продуктами за цінами від виробників, повідомили в Тернопільській міській раді. Ярмарки функціонуватимуть щосуботи з 08:00 год на двох локаціях за адресами:

вул. Лесі Українки, 39;

на перетині вулиць Миру-Дружби.

До ярмарків можуть долучатися як сільськогосподарські підприємства, так і фермерські господарства. Покупці зможуть купити овочі, фрукти, ковбасні вироби, свіжу свинину та яловичину, рибу та хлібобулочні вироби.

Додамо, що на початку повномасштабного вторгнення ярмарки проводилися на чотирьох локаціях в місті. Торговиці були в найбільш заселених спальних мікрорайонах. У 2023 році кількість локацій зменшили до двох.