У Тернополі визначили майданчики для продажу різдвяних ялинок
Цьогоріч деревця продаватимуть за 12 адресами
В Тернопільській міській раді затвердили список адрес, за якими продаватимуть різдвяні ялинки. Майданчики для продажу різдвяних деревець працюватимуть за 12 адресами. Торгувати ялинками розпочнуть з 2 грудня.
Напередодні новорічно-різдвяних свят підприємці зможуть торгувати ялинками майданчиках, які розташовані в різних мікрорайонах міста. Продавати деревця дозволять з 2 до 31 грудня 2024 року. Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету «Про організацію торгівлі ялинками на території м.Тернополя».
Визначені адреси для продажу різдвяних ялинок:
- вул. 15 квітня (біля буд.№23);
- вул.Київська (біля будинку побуту «Сонячний»);
- вул.Івана Мазепи (майданчик біля буд.№2);
- перехрестя вулиць Миру-Дружби;
- вул.Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ- маркет);
- вул.Степана Будного (біля магазину «АТБ-маркет»);
- проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);
- перехрестя вулиць Лесі Українки- Клима Савури;
- вул.Слівенська (біля магазину «Смаколик»);
- вул.Бродівська (площадка біля верхнього тунелю);
- вул.Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»);
- проспект Степана Бандери, 15 (площадка біля Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича).
Також в міській раді зазначили, що відповідно до рішення сесії від 14 грудня 2010 року, у випадку здійснення торгівлі в інших місцях крім ринків встановили розмір внесків за торгівлю. Зокрема, якщо продаж здійснюється з легкових автомобілів, то продавці мають заплатити 75 грн в день. Якщо з вантажних автомобілів – 150 грн в день і якщо встановлені лотки для роздрібної торгівлі – 30 грн в день.