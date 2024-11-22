Торгувати ялинками розпочнуть з 2 грудня

В Тернопільській міській раді затвердили список адрес, за якими продаватимуть різдвяні ялинки. Майданчики для продажу різдвяних деревець працюватимуть за 12 адресами. Торгувати ялинками розпочнуть з 2 грудня.

Напередодні новорічно-різдвяних свят підприємці зможуть торгувати ялинками майданчиках, які розташовані в різних мікрорайонах міста. Продавати деревця дозволять з 2 до 31 грудня 2024 року. Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету «Про організацію торгівлі ялинками на території м.Тернополя».

Визначені адреси для продажу різдвяних ялинок:

вул. 15 квітня (біля буд.№23); вул.Київська (біля будинку побуту «Сонячний»); вул.Івана Мазепи (майданчик біля буд.№2); перехрестя вулиць Миру-Дружби; вул.Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ- маркет); вул.Степана Будного (біля магазину «АТБ-маркет»); проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»); перехрестя вулиць Лесі Українки- Клима Савури; вул.Слівенська (біля магазину «Смаколик»); вул.Бродівська (площадка біля верхнього тунелю); вул.Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»); проспект Степана Бандери, 15 (площадка біля Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича).

Також в міській раді зазначили, що відповідно до рішення сесії від 14 грудня 2010 року, у випадку здійснення торгівлі в інших місцях крім ринків встановили розмір внесків за торгівлю. Зокрема, якщо продаж здійснюється з легкових автомобілів, то продавці мають заплатити 75 грн в день. Якщо з вантажних автомобілів – 150 грн в день і якщо встановлені лотки для роздрібної торгівлі – 30 грн в день.