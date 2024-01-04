Самопочуття рослини, зокрема, залежить від ємності, в якій вона росте

Ялинки в горщиках набувають все більшої популярності, адже так можна уникнути зрубування цілого дерева та, навпаки, посадити нове. Та не всі знають, що такій ялинці потрібен правильний догляд, аби вона дожила до періоду, коли її можна буде висаджувати. Як зберегти новорічне деревце до моменту посадки навесні, розповідає «Флорист-Х».

Чому ялинки починають втрачати хвою та всихати? Самопочуття рослини, зокрема, залежить від ємності, в якій вона росте. Горщик має бути відповідним до віку (і розмірів) рослини. Крім того, таким чином ялинка реагує на зневоднення. Реакція на зневоднення листяних рослин відразу помітна: їхнє листя поникає і втрачає тургор. Хвойники можуть терпіти спрагу довго, тому помітити це можна занадто пізно, а пересушити рослину могли ще у магазині.

Трапляється і зворотна ситуація: у магазині помітили, що ґрунт у горщиках сухий, і поставили хвойники в піддон з водою, де вони простояли кілька днів. Від цього коріння рослин загниває, але результат такого «поливу» стане очевидним тільки через пару тижнів, і ви купуєте красиву ялинку, не підозрюючи про її стан.

Купуючи або приймаючи в подарунок ялинку у горщику, потрібно розуміти, що рослина, напевно, пережила сильний стрес, тому потрібно створити для неї ідеальні умови. У тому числі – пересадити у відповідний горщик. Тільки так можна зберегти ялинку живою до травня. Раніше висаджувати її у відкритий ґрунт не можна, тому що молоді, ніжні прирости, що з'явилися за зиму, під час зворотних заморозків загинуть.

Щоб пересушений субстрат і корені наситилися вологою, помістіть ялинку разом із горщиком у миску з водою. Підготуйте достатньо великий горщик для пересадки, щоб надалі уникнути надто швидкого пересихання ґрунту. У горщику обов'язково мають бути зливні отвори.

Покладіть на дно шар дренажу з керамзиту товщиною 3,5 см і наповніть горщик до половини ґрунтосумішшю для хвойних рослин на основі торфу. З макроелементів ґрунт містить калій, фосфор і зовсім небагато азоту: зараз він рослині не потрібен. Входять до складу також важливі для хвойників мікроелементи магній та сірка.

Вийнявши ялинку з попереднього горщика, огляньте корені: якщо вони не дуже темні, гнилизни в них немає. Помістивши кореневу грудку в центр нового горщика, заповніть вільний простір ґрунтосумішшю. Кореневу шийку у хвойних рослин заглиблювати не можна. Щоб ялинка почала відновлюватися і рости якнайшвидше, рясно зволожте ґрунт розчином рідкого добрива для хвойних рослин. Після поливу ґрунт осяде, тому варто додати ще трохи ґрунтосуміші. Поверхню ґрунту замульчуйте перлітом, який перешкоджає швидкому випаровуванню з ґрунту вологи.

Повітря в квартирах взимку дуже сухе і спекотне, і щоб хвойна рослина почувала себе добре, її потрібно часто обприскувати. Крім того, бажано чергувати кореневі підживлення з позакореневими, які одночасно живитимуть рослину і зволожуватимуть хвою. Обприскувати ялинку варто спеціальним препаратом, який продається в пляшці з розпилювачем. Добриво містить магній та сірку, що оберігають хвою від пожовтіння.