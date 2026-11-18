У Тернополі визначили майданчики для продажу різдвяних ялинок
Продаж розпочнуть з 4 грудня
З 4 грудня у Тернополі розпочнеться продаж різдвяних ялинок. Для цього у міській раді визначили 12 спеціальних майданчики, де можна буде придбати дерева. Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету, повідомили в Тернопільській міській раді у середу, 18 листопада.
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Зокрема, торгувати ялинками будуть за адресами:
- вул. 15 Квітня (біля будинку №23);
- вул. Київська (біля будинку побуту «Сонячний»);
- вул. Миру (біля будинку №4);
- вул. Миру (біля будинку №5);
- територія біля бару «Три богатирі» на вул. Сергія Короля, 12А;
- вул. Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ-маркет»);
- вул. Степана Будного (біля магазину «АТБ-маркет»);
- проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);
- перехрестя вулиць Лесі Українки–Клима Савура;
- вул. Слівеньська (біля магазину «Смаколик»);
- вул. Бродівська (біля верхнього тунелю);
- вул. Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»).
Продаж новорічних ялинок триватиме до 31 грудня 2026 року. У міській раді зазначили, що продавці зможуть торгувати ялинками лише за наявності документа про походження продукції та укладеної угоди на санітарне прибирання території майданчика.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Додамо, що цього року у Тернополі вирішили встановити головну різдвяну ялинку на Театральній площі. У 2025 році її не прикрашали через оголошений траур за жертвами російського удару по Тернополю 19 листопада.