У місті будуть 12 таких майданчиків

З 4 грудня у Тернополі розпочнеться продаж різдвяних ялинок. Для цього у міській раді визначили 12 спеціальних майданчики, де можна буде придбати дерева. Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету, повідомили в Тернопільській міській раді у середу, 18 листопада.

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Зокрема, торгувати ялинками будуть за адресами:

вул. 15 Квітня (біля будинку №23);

вул. Київська (біля будинку побуту «Сонячний»);

вул. Миру (біля будинку №4);

вул. Миру (біля будинку №5);

територія біля бару «Три богатирі» на вул. Сергія Короля, 12А;

вул. Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ-маркет»);

вул. Степана Будного (біля магазину «АТБ-маркет»);

проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);

перехрестя вулиць Лесі Українки–Клима Савура;

вул. Слівеньська (біля магазину «Смаколик»);

вул. Бродівська (біля верхнього тунелю);

вул. Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»).

Продаж новорічних ялинок триватиме до 31 грудня 2026 року. У міській раді зазначили, що продавці зможуть торгувати ялинками лише за наявності документа про походження продукції та укладеної угоди на санітарне прибирання території майданчика.

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Додамо, що цього року у Тернополі вирішили встановити головну різдвяну ялинку на Театральній площі. У 2025 році її не прикрашали через оголошений траур за жертвами російського удару по Тернополю 19 листопада.