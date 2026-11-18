Зимовий святковий цикл поєднує церковні обряди та звичаї

З другої половини листопада в Україні починається період зимових свят, який об’єднує церковні урочистості, давні народні звичаї та підготовку до Різдва. Його часто називають періодом «від Романа до Йордана» – від дня пам’яті святого Романа до Водохреща. Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар дати багатьох свят змінилися. Тож День святого Миколая припадає на 6 грудня, Різдво – на 25 грудня, а Водохреще – на 6 січня. Про усі важливі зимові свята пише OBOZ.UA.

Що означає вислів «від Романа до Йордана»

Так називають зимовий святковий період, який охоплює низку важливих церковних дат і пов’язаних із ними народних традицій. Його початком вважають 18 листопада – день пам’яті святого Романа, а завершенням – 6 січня, коли відзначають Хрещення Господнє, відоме також як Водохреще або Йордан.

У цей час українці відзначають Андріївські вечорниці, День святого Миколая, Святвечір, Різдво, Маланки та Василя. Зі святами пов’язані колядування, щедрування, посівання, родинні застілля та інші звичаї, частина яких має давнє народне походження.

Календар зимових свят на 2026–2027 роки

Основні дати зимового святкового циклу за новим календарем:

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18 листопада – день пам’яті святого Романа. З цієї дати починається період, який у народі називають «від Романа до Йордана».

З цієї дати починається період, який у народі називають «від Романа до Йордана». 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці, або Третя Пречиста. Одне з великих богородичних свят.

Одне з великих богородичних свят. 24 листопада – день святої великомучениці Катерини. У народній традиції з цією датою пов’язували дівочі ворожіння та звичаї, присвячені майбутньому одруженню.

30 листопада – день апостола Андрія Первозваного. Напередодні традиційно влаштовують Андріївські вечорниці, під час яких молодь грає в обрядові ігри та кусає калиту.

Напередодні традиційно влаштовують Андріївські вечорниці, під час яких молодь грає в обрядові ігри та кусає калиту. 4 грудня – день святої великомучениці Варвари.

5 грудня – день преподобного Сави Освяченого.

6 грудня – День святого Миколая. За традицією діти знаходять подарунки, які залишають їм під подушкою.

– За традицією діти знаходять подарунки, які залишають їм під подушкою. 9 грудня – день зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною.

24 грудня – Святвечір. Увечері родини збираються за святковим столом, на якому традиційно подають кутю та інші пісні страви.

– Увечері родини збираються за святковим столом, на якому традиційно подають кутю та інші пісні страви. 25 грудня – Різдво Христове. Одне з найважливіших християнських свят, яке супроводжується богослужіннями, родинними зустрічами та колядуванням.

– Одне з найважливіших християнських свят, яке супроводжується богослужіннями, родинними зустрічами та колядуванням. 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці.

27 грудня – день пам’яті святого первомученика та архідиякона Стефана.

31 грудня – Маланки, або Щедрий вечір. Цього дня традиційно щедрують, водять Маланку та влаштовують святкові дійства.

– Цього дня традиційно щедрують, водять Маланку та влаштовують святкові дійства. 1 січня – Новий рік і день святого Василія Великого. За народним звичаєм, цього ранку посівають зерном, бажаючи господарям добробуту й достатку.

5 січня – Хрещенський святвечір, або Голодна кутя. У цей день дотримуються пісних традицій і готуються до Водохреща.

– У цей день дотримуються пісних традицій і готуються до Водохреща. 6 січня – Водохреще, або Йордан. Свято Хрещення Господнього, з яким пов’язана традиція освячення води.

Які традиції супроводжують зимові свята

Зимовий святковий цикл поєднує церковні обряди та звичаї, які передаються з покоління в покоління. На Андрія влаштовують вечорниці й кусають калиту, на Маланки переодягаються в традиційних персонажів і щедрують, а на Василя посівають оселі зерном.

Різдвяні дні пов’язані з родинною вечерею, кутею та колядуванням. Завершується святковий період Водохрещем, коли в церквах освячують воду. Ці звичаї допомагають зберігати українську культурну спадщину та створюють особливу атмосферу зимових свят.