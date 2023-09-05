Покупці за таку воду переплачували майже в сто разів

У Тернополі у платних водоматах продавали звичайну воду з централізованої мережі водопостачання. Підприємці не ставили спеціальних фільтрів, які б очищали рідину. Покупці ж переплачували за один літр води в сто разів.

Порушення прав споживачів виявили працівники комунального підприємства «Тернопільводоканалу». Під час контрольних перевірок мережі водопостачання комунальники помітили, що частина водоматів, де вода продається по літрах, під'єднана безпосередньо до централізованої мережі водопостачання. Адже, зазвичай, у Тернополі такі автомати обладнані додатковими резервуарами для рідини.

«Фахівці КП "Тернопільводоканал" виявили, що частину водоматів у місті встановили без відповідних ємностей для води та під'єднали просто до централізованої водопровідної мережі. Щоправда, новітні комбінатори вирішили обійтися навіть без звичних у таких справах чудотворних фільтрів», – повідомили в КП «Тернопільводоканал».

У комунальному підприємстві зазначили, що кримінального порушення у таких діях підприємців не має. Адже бізнесмени встановили лічильники не лише на електрику, але й на воду. За облік води представники фірм платили справно і вчасно. У «Тернопільводоканалі» також додали, що жителям міста не варто хвилюватися за якість води, бо комунальники систематично перевіряють централізовані мережі, проводять знезараження і знезалізнення.

Додамо, що за літр води від КП «Тернопільводоканалу» коштує майже 2 копійки (17,58 грн за кубометр, тобто 1000 літрів). Вартість того ж літра з таких водоматів коливається від 1,50 і до 2 гривень.