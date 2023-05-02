У водоканалі паркан назвали монументальним і закликали його розібрати

У центрі Тернополя працівники водоканалу не змогли швидко полагодити поломку водопостачання через величезний паркан приватного будинку. Господар дому знехтував правилами державних будівельних норм і збудував огорожу на межі охоронної зони навколо водопровідних і каналізаційних мереж. Через це під час аварійної роботи існував ризик обвалу колодязя.

У КП «Тернопільводоканалі» повідомили, що днями їхні працівники отримали аварійний виклик на одну з вулиць мікрорайону «Старий парк». Однак, коли працівники приїхали на місце, то побачили, що розрити колодязь не вдасться, адже зовсім поруч паркан.

«Уявіть здивування наших фахівців, коли на місці з'ясувалося, що оперативно усунути проблему не вдасться. Причина проста – відсутність безпечного доступу до комунікацій. Можемо лише порадіти за тернополян, які мають змогу реалізувати свої естетичні фантазії в архітектурі. Та в процесі втілення задумів повинна бути розумна межа», – зауважили в КП «Тернопільводоканалі».

Швидко усунути поломку через паркан не вдалося, адже власника будинку на місці не було і ворота ніхто не відчинив. Тому водоканалівці облаштували резервний водопровід для споживачів. У водоканалі зазначають, що звертатимуться у відповідні органи аби притягнути до відповідальності власника помешкання.

«Не сперечаємося, змурований паркан справді виглядає монументально (світлини додаємо в коментарі). Але ж не в безпосередній близькості до колодязя. Власник огорожі матиме два шляхи виходу зі ситуації – або демонтувати паркан, або організувати перенесення мережі», – повідомили в КП «Тернопільводоканалі».

Зважаючи на важливість дотримання правил охоронних зон, господарю огорожі загрожуватиме штраф.