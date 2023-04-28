62-річний мешканець Хуста під час п’яної суперечки з дружиною викликав «швидку» та повідомив медикам, що у жінки судоми. «Швидка» приїхала на виклик за вісім хвилин. На місці виявилося, що і заявник, і його дружина просто влаштувати п’яну суперечку. Медики викликали поліцію, на чоловіка склали протокол за хибний виклик «швидкої». Порушник має сплатити 850 грн штрафу.

Як повідомили у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги, інцидент стався в Хусті вночі у четвер, 27 квітня. 62-річний мешканець міста зателефонував на лінію «103» та повідомив, що у його дружини судоми. Бригада медиків приїхала на виклик за вісім хвилин.

«На місці з’ясувалося, що чоловік та жінка з ознаками алкогольного сп’яніння між собою влаштували суперечку. Медичної допомоги ніхто не потребував. Бригада, щоб зафіксувати хибний виклик зателефонувала у поліцію», – йдеться у повідомленні медиків.

Поліцейські склали на 62-річного мешканця Хуста адмінпротокол за неправдивий виклик «швидкої». Порушник протягом 15 днів має сплатити штраф у 850 грн, у разі несплати – сума збільшується до 1700 грн. Медики уточнюють, що на Закарпаття щодня на лінію «103» надходить від 800 до 1000 дзвінків. Кожен виклик – виїзд бригади екстреної медичної допомоги обходиться у суму від 2,2 тис. до 2,5 тис. грн.