Тернопільська поліція розшукала порушників, які обікрали автомат з іграшками у ТРЦ. Як повідомив у коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, свій вчинок вони пояснили тим, що хотіли зробити добру справу. Частину крадених іграшок компанія встигла роздати, а решту в них вилучила поліція.

Зазначимо, що група молодих людей обікрала автомат з іграшками 7 квітня. Загалом зловмисники витягнули з атракціону, розміщеному в одному з торгово-розважальних центрів, близько 60 м'яких іграшок і пішли з місця. Збитки власник автомату оцінив у 20 тисяч гривень.

Про те, що підозрюваних знайшли, стало відомо у четвер, 27 квітня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини.

«Факт крадіжки зафіксувала камера відеоспостереження. Це допомогло працівникам кримінальної поліції оперативно встановити осіб, причетних до викрадення іграшок. Ними виявилися двоє мешканців Тернопільського району та жителька обласного центру. Фігуранти вперше потрапляють в поле зору працівників поліції», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми. Найближчими днями всім трьом зловмисникам вручать підозри за цією статтею, зазначив Сергій Крета.