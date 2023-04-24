Зловмисників, які обікрали автомат з іграшками, зафіксувала камера відеоспостереження

Поліція розшукує чотирьох людей, які викрали м'які іграшки з автомата у одному з тернопільських ТРЦ. Зловмисники пошкодили атраціон та викрали звідти близько 60 м'яких іграшок.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, до злочину причетні троє чоловіків та одна жінка. Вони близько 19:20 у п'ятницю, 7 квітня, зайшли у торгово-розважальний центр, що на вулиці Текстильній у Тернополі, і пошкодили дитячий атракціон.

Зловмисники витягнули з автомату близько 60 м'яких іграшок. Камера відеоспостереження зафіксувала інцидент. Поліція опублікувала відео та закликала тих, хто впізнав людей на записі, телефонувати на 102.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваних, телефонуйте за номерами 27-11-70, 096-996-86-98 або на лінію 102», – зазначають у поліції.