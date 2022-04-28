З понеділка, 2 травня, у Тернополі відновлюють роботу 12 дитячих садочків. Які саме садки запрацюють, наразі не повідомляють. Для отримання більш детальної інформації батьків дошкільнят просять звернутись до керівників закладів, куди ходили їхні діти до початку війни.

«Дитячі садки працюватимуть на кожному масиві, зокрема на масиві БАМ, Центр, Східний, Канада, Новий світ та Дружба у достатній кількості. Шановні тернополяни та батьки дошкільнят! Ми свідомо не вказуємо назви та номери дитячих садків, які працюватимуть, щоб не наражати на небезпеку дітей», – йдеться у повідомленні Тернопільської міськради.

Для відвідування чергового дитсадка батькам необхідно звернутися до керівника закладу, який відвідувала дитина до початку війни. У садку треба написати інформовану заяву-згоду на відвідування закладу освіти під час воєнного стану, а також додати довідку з місця роботи одного з батьків.

Після заповнення цих документів завідувач особисто скерує батьків до найближчого чергового дитсадка, який відвідуватиме на час воєнного стану дитина.