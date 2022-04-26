Дитсадки Рівного поки що не відновлюватимуть роботу, оскільки в більшості закладів немає надійних бомбосховищ. Лише у трьох закладах дошкільної освіти є такі укриття. Крім того, буде складно спланувати робочі графіки через сигнали повітряної тривоги.

Про це рішення повідомив рівненський міський голова Олександр Третяк у вівторок, 26 квітня. Він зазначив, що отримав чимало звернень від батьків про необхідність відкриття дитячих садків у Рівному. Втім, обговоривши це питання з начальниками управлінь, поки що вирішили їх не відкривати.

За словами Олександра Третяка, у більшості закладів дошкільної освіти немає безпечних укриттів. З-поміж рівненських дитсадків укріплені бомбосховища мають лише три заклади. Зокрема в цих бомбосховищах ховаються мешканці прилеглих будинків.

Також проблема в тому, що планувати графік роботи дитсадків вкрай складно через постійні повітряні тривоги. Для того, аби зібрати та вивести дітей у бомбосховища після сигналу сирени, може знадобитись багато часу, і немає гарантій, що група встигне швидко сховатись в укритті.

«Безпека наших дітей – понад усе. А тому відновлення роботи дитсадків у Рівному наразі не може бути реалізовано. Ми шукаємо шляхи вирішення проблеми, але поки наша країна перебуває під загрозою ракетних обстрілів по всій території – ми просимо вас берегти дітей у безпечних для них місцях та не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу», – зазначив Олександр Третяк.

Нагадаємо, ще 5 квітня Рівненська ОВА повідомила про відкриття декількох дитсадків області: два з них запрацювали у Вараші, ще один – у Володимирці.

Додамо, що 14 квітня Ужгородська міськрада вирішила відновити роботу дитсадків. Щоправда, там поки що не працюють ясельні групи.