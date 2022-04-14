З понеділка, 18 квітня, в Ужгороді відновлюють роботу дитячих садків. Планується, що працюватимуть усі групи, окрім ясельних: у випадку оголошення повітряних тривог наразі немає можливості швидко перенести усіх маленьких дітей в укриття.

Про відновлення роботи дитячих садочків в Ужгороді у четвер, 14 квітня, повідомив мер міста Богдан Андріїв. За його словами, всі ужгородські дитсадки відновлюють роботу, виняток – ясельні групи.

«Прийнято рішення про відновлення роботи садочків з понеділка, 18 квітня. Це рішення погоджене із районною та обласною військовими адміністраціями. Будуть працювати групи з дітьми віком з 3 до 4 років, з 4 до 5 років і, відповідно, з 5 до 6 років. Ясельні групи працювати не будуть у зв’язку з тим, що у випадку оголошення повітряної тривоги не буде можливості оперативно перемістити маленьких дітей у безпечні місця», – сказав Богдан Андріїв.

Також міський голова додав, що питання опалення у дитсадках, школах і медичних закладах Ужгорода розглядатиметься додатково: із п’ятниці, 15 квітня, в місті завершується опалювальний сезон, проте наразі у навчальних і лікувальних закладах Ужгорода отоплення не вимикатимуть, рішення щодо дитсадків і шкіл буде прийматися окремо.