У Рівненській області з 5 квітня частково запрацювали три дитсадки: два – у Вараші та ще один – у Володимирці. Також незабаром розпочнуть роботу чотири дитсадки у Рівному. Наразі мають право працювати лише ті дошкільні заклади, де є укриття.

Про відкриття дитсадків у вівторок, 5 квітня, повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, відкрили такі дошкільні заклади:

вісім чергових груп у двох дитячих садочках Вараша;

одна чергова група у Володимирці;

запускається робота чотирьох чергових груп у чотирьох закладах дошкільної освіти Рівного;

«Департамент освіти Рівненської ОВА наразі формує остаточний перелік, веде консультації з керівниками закладів та вивчає запити батьків. Нагадаю, дошкільні заклади можуть працювати лише за умови наявності захисної споруди (укриття) і дотримання санітарно-епідеміологічних вимог й температурного режиму», – зазначив він.

Також до навчального процесу планують залучати дітей вимушено переселених осіб. Наразі у області таких налічують понад дві тисячі.