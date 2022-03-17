В укритті дітям переселенців показали виставу «Пан Коцький»

Рівненський академічний театр ляльок відновив роботу. Актор показують вистави навіть під час повітряної тривоги, перебуваючи в укритті. Працівники театру переконані, що це допомагає дітям подолати стрес та психологічну напругу.

За словами начальниці управління культури та туризму Любові Романюк, крайню у театрі виставу «Пан Коцький» актори показували в укритті, адже тоді була повітряна тривога. «Актори Рівненського академічного театру ляльок продовжують дарувати щасливі моменти для діток, які пережили пекло і зараз приїхали у Рівне», – зазначила чиновниця.

Директор Рівненського академічного обласного театру ляльок Володимир Данилюк додає, що творчість, усмішка, музика та гарний настрій допомагають подолати психологічну напругу та зняти стрес.

Нагадаємо, що від 24-го лютого, відколи росія напала на Україну, театр перепрофільований під потреби волонтерів, зокрема, тут плетуть маскувальні сітки. Тож аби розважити дітей і жінок, які приходять їх плести, керівництво театру й вирішило повернутися до творчої роботи.