Лялькову виставу безкоштовно покажуть у фойє театру на другому поверсі

Рівненський академічний обласний театр ляльок з 10 березня відновлює свою роботу. Цього дня у фойє театру дітям безкоштовно покажуть виставу. Адміністрація театру запевняє, що у разі виникнення повітряної тривоги у театрі усім є куди сховатися.

Про відновлення роботи лялькового театру у середу, 9 березня, повідомила Рівненська обласна державна адміністрація. «Уже завтра, 10 березня, об 11:00 у фойє другого поверху театру артисти покажуть виставу «Смачна історія». Вхід вільний», — ідеться у повідомленні.

Директор театру Володимир Данилюк повідомив, що від початку війни у театрі плетуть маскувальні сітки. Тож аби розважити дітей жінок, які приходять їх плести, керівництво театру й вирішило повернутися до творчої роботи. «Усмішка, музика та гарний настрій допомагають подолати психологічну напругу та зняти стрес», — сказав Володимир Данилюк. Він запевняє, що у разі повітряної тривоги усім відвідувачам та волонтерам у театрі є де сховатися.

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