На Рівненщині планують взагалі не викладати мову окупанта

Голова Підлозцівської громади Рівненської області Микола Костюкевич підписав розпорядження про повну відмову від вивчення російської мови у навчальних закладах громади. Директорам шкіл рекомендують обрати для вивчення іншу мову. Обласне управління освіти планує поширити цю практику на усі школи області, а відтак не проводити предметних олімпіад з російської мови.

Про своє рішення голова Підлозцівської громади Дубенського району Микола Костюкевич повідомив у вівторок, 8 березня, на своєму Facebook. «Рекомендую директорам шкіл громади вивчити питання введення предмету польської або іншої іноземної мови», — ідеться у розпорядженні голови громади.

Директор обласного департаменту освіти і науки Петро Коржевський не зміг одразу відповісти «Суспільному», у скількох школах області факультативно вивчають російську мову, однак зазначив, що таких шкіл небагато і що відтепер у жодній цей предмет не вивчатимуть навіть факультативно. Відтак і не будуть проводити предметних олімпіад з цього предмету.

Зазначимо, що у Рівненській області немає жодної школи і жодного класу з російською мовою викладання. Цей предмет вивчають факультативно. Дотепер у деяких міських школах учні мали можливість вибору між російською та польською або чеською мовами.