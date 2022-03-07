Рівненська обласна військова адміністрація оголосила про збір техніки з високою прохідністю для потреб військових та територіальної оборони. Автомобілі з-за кордону забиратимуть автовозами з польського міста Хелм.

Про потребу військових та територіальної оборони в автомобілях повідомив у понеділок, 7 березня, начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. «Терміново необхідні реанімобілі, «швидкі», пікапи, буси, позашляховики. Тобто всі машини, які мають високий кліренс. Прохання тим, хто за кордоном і має можливість: приганяйте авто в польське місто Хелм. Звідти ми централізовано забиратимемо їх і перенаправлятимемо нашим військовим», — написав Віталій Коваль.

Для пришвидшення доставки автомобілів начальник адміністрації закликає волонтерів, членів громадських організацій та підприємців, які мають автовози, надати їх. Місцеві мешканці, які мають потрібні зараз авто і можуть їх надати, мають повідомити про це у WhatsApp на номер +38 050 335 77 59. Можливості телефонувати на цей номер немає, потрібно лише залишати свою інформацію та контактний телефон, за яким звернуться у разі потреби.

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