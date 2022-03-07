У державній зраді підозрюють місцевого мешканця, який працював на окупантів

Працівники СБУ затримали мешканця Рівного, який збирав і передавав російським спецслужбам дані про військові частини області, а також про переміщення вантажних поїздів у воєнний час. Чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді.

Рівненська обласна прокуратура у понеділок, 7 березня, повідомила про відкриття напередодні кримінального провадження за фактом державної зради мешканцем Рівного (ч. 1 ст. 111 ККУ). «Встановлено, що до запровадження воєнного стану і у період його дії цей чоловік на шкоду територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України передавав представникам держави-окупанта відомості про особисті транспортні засоби військовослужбовців ОК «Захід», про місце розташування та шляхи проникнення до військової частини у Дубні, а також у період воєнного стану передавав інформацію про рух вантажних локомотивів по станції Рівне»,— повідомляє прокуратура.

Управління СБУ у Рівненській області повідомляє, що чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру у державній зраді, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводять слідчі УСБУ у Рівненській області.

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