У Тернополі є 15 спортивних шкіл та секцій

У Тернополі запровадили електронну чергу для зарахування дітей у спортивні школи громади. Списки формуватимуться автоматично в тому порядку, в якому батьки подаватимуть заявки.

Онлайн-черга у спортивні школи та секції Тернополя запроваджується цьогоріч в тестовому режимі. Якщо раніше батьки ходили самостійно в кожну школу окремо для того, щоб подати документи та заяву, то цього року це можна буде зробити лише через мобільний застосунок «е-Тернопіль», повідомили в Тернопільській міській раді.

Онлайн-чергу запровадили для того, щоб уникнути спекуляцій і щоб в кожної дитини був рівний доступ до занять спортом у закладах громади, додали в коментарі ZAXID.NET в пресслужбі міськради міста.

Що необхідно, щоб стати в електронну чергу:

завантажити мобільний застосунок «е-Тернопіль»;

зареєструватися і авторизуватися в ньому, підтвердивши свою особу;

обрати з переліку бажану спортивну школу чи секцію і подати заяву.

Електронна черга сформується автоматично в хронологічному порядку, враховуючи дату та час подання заявки, пільги та місце реєстрації. Також після подання заявки батьки можуть відстежувати її статус у своєму особистому кабінеті в застосунку та отримувати сповіщення на електронну пошту.

Зарахування до спортивних шкіл та секцій відбуватиметься за певними відсотками квот. До спортивних груп зараховуються діти, які пройдуть спортивний відбір, відповідають віковим вимогам та не мають медичних протипоказань. У групи платних послуг (наприклад, басейн) зараховуються діти без проходження відбору, за умови подання повного пакету документів.

Також передбачено пільгову квоту місць для дітей із сімей ветеранів, чинних військових та учасників бойових дій, дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей ВПО, а також інших пільгових категорій. Для них навчання буде безкоштовним.

У міській раді Тернополя зазначили, що старт запису до спортивних шкіл розпочнеться за кілька тижнів. Про дату подачі заявок буде оголошена додатково на офіційному сайті муніципалітету та у мобільному застосунку «е-Тернопіль».