Автомобіль передали як гуманітрану допомогу з Німеччини

У Тернополі запрацювало ще одне соціальне таксі для маломобільних мешканців. Новий спецтранспорт працюватиме безкоштовно. Автобус марки Mercedes-Benz Sprinter є гуманітарною допомогою з Німеччини.

Соціальне таксі перевозитиме людей, які пересуваються на колісних кріслах, за допомогою милиць, палиць або ходунків, до медичних закладів, установ соціальної сфери та інших об’єктів інфраструктури територіальної громади. Послуга доступна безоплатно, повідомили на сайті Тернопільської міської ради у вівторок, 24 червня.

Послугу можна замовити за попереднім записом, однак не пізніше ніж за три дні до поїздки. Дзвінки приймає диспетчерська служба, що працює на базі міського територіального центру соціального обслуговування населення. Контактні телефони для замовлення послуги: (067) 461-10-75, (0352) 23-56-68.

Додамо, що пасажирський автомобіль Mercedes-Benz Sprinter передали в Тернопіль як гуманітарну допомогу в рамках реалізації проєкту GIZ «Удосконалення цивільного захисту в муніципальному партнерстві з Україною». Транспорт передали з німецького міста Ізерлон. Фінансуватиме роботу соціального таксі міська рада.

Це вже друге соціальне таксі в Тернополі. Перший пасажирський бус, який також перевозить людей на кріслах колісних, запустили в Тернополі в 2018 році. Проєкт було реалізовано Тернопільською міською радою спільно з Волонтерським лідерським рухом та благодійним фондом «Карітас».