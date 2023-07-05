Триває гасіння пожежі на Красногвардійській нафтобазі

У тимчасово окупованій Макіївці, що на Донеччині, загорілась нафтобаза. За даними російських пропагандистських ЗМІ, нібито внаслідок атаки безпілотників стався розлив палива, спалахнула пожежа.

Очевидці повідомили про вибух у тимчасово окупованій Макіївці, внаслідок чого у небі над містом з'явився чорний дим. Російські медіа повідомили про загоряння на нафтобазі.

Пожежа сталась на Красногвардійській нафтобазі, повідомили пропагандистські ЗМІ. Інформації про постраждалих немає.

Традиційно, росіяни звинувачують Збройні сили України в атаці на нафтобазу, заявивши, що українські військові скерували на базу безпілотники. Офіційних коментарів щодо пожежі від українського командування не було.