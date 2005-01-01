У Торецьку поховали загиблу через обстріл бойовиків 15-річну дівчину

СуспільствоВолодимир Пиріг, 30 травня11460

До теми

У Торецьку Донецької області попрощалися з 15-річною дівчиною Дарією Казимировою, яка загинула у понеділок, 28 травня, від ворожого обстрілу.

Нагадаємо, того дня бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах містечка Залізне. За кілька днів до цього дівчинка відсвяткувала день народження.

Місцева влада пообіцяла не залишатись осторонь горя сім'ї. А дітям постійно розповідають про небезпеку обстрілів. По місту не били з 2016 року, але в останні кілька тижнів це змінилося, повідомив телеканал новин «24».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Донеччині від снаряду бойовиків загинула 15-річна дівчина ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук