У Торецьку поховали загиблу через обстріл бойовиків 15-річну дівчину

У Торецьку Донецької області попрощалися з 15-річною дівчиною Дарією Казимировою, яка загинула у понеділок, 28 травня, від ворожого обстрілу.

Нагадаємо, того дня бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах містечка Залізне. За кілька днів до цього дівчинка відсвяткувала день народження.

Місцева влада пообіцяла не залишатись осторонь горя сім'ї. А дітям постійно розповідають про небезпеку обстрілів. По місту не били з 2016 року, але в останні кілька тижнів це змінилося, повідомив телеканал новин «24».