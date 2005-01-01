У травні три лідери фракцій в Раді пропустили половину голосувань, – КВУ

Лідери трьох фракцій Верховної Ради пропустили більше половини голосувань, які відбулися в травні. Всього за місяць відбулося 12 пленарних засідань, під час яких відбулося 462 голосування. Про це в четвер, 31 травня, повідомила прес-служба Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України.

Так, найнижчі показники голосувань у голови ВО Батьківщина Юлії Тимошенко, вона взяла участь в 1% голосувань за місяць. Політик проголосувала лише сім разів. При цьому лідер Батьківщини була письмово зареєстрована на восьми пленарних засіданнях.

Співголова опозиційного блоку Юрій Бойко взяв участь у 6% голосувань, зокрема він натиснув «за», «проти» або «утримався» 28 разів. Бойко був зареєстрований майже на всіх (11 з 12) засіданнях Ради. Інший співголова Опозиційного блоку Олександр Вілкул взяв участь у 8% голосувань.

Фото КВУ

Також низькі показники голосувань в Олега Ляшка. Лідер РПЛ взяв участь в 35% голосувань (166 з 462).

У решти голів фракцій показники участі в голосуваннях помітно вищі. Олег Березюк (Самопоміч) проголосував у 75% випадків і відвідав 11 засідань. Максим Бурбак (Народний фронт) взяв участь в 79% голосувань, а Артур Герасимов (БПП) - в 88%. Обидва політики відвідали всі засідання парламенту.