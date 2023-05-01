У квітні закінчився опалювальний сезон, тож із 1 травня до 30 вересня в Україні перерахують субсидії на неопалювальний період.

Більшості споживачів їх перерахують автоматично, за інформацією Пенсійного фонду. Ті отримувачі субсидій, у кого змінилися дані про майновий стан чи склад родини, мають упродовж 30 днів звернутися до Пенсійного фонду.

Є й певна категорія людей, які мають обов’язково звернутися по субсидію на неопалювальний період. Це необхідно зробити у випадках:

коли у складі домогосподарства є переселенці;

члени домогосподарства орендують житло та сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна звернувшись до Пенсійного фонду особисто або поштою, а також онлайн – через веб-портал електронних послуг.