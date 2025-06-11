Поліцейські провели у підозрюваних чотири санкціоновані обшуки

Правоохоронці вилучили у трьох мешканців Вараша 100 кг бурштину, вартість якого за цінами «чорного» ринку становить майже 2 млн грн. Попередньо відомо, що чоловіки продавали каміння за кордон. Тепер їм загрожує до семи років тюрми. Про це повідомила 11 червня пресслужба поліції Рівненщини.

За даними слідства, чоловіки віком 38, 36 та 42 років скуповували бурштин-сирець різних фракцій без відповідних документів, який зберігали у самовільно облаштованому цеху. Надалі вони переробляли каміння та збували за кордон. Отримані гроші використовували як для власних потреб, так і для продовження злочинного бізнесу.

Поліцейські провели чотири санкціоновані обшуки,під час яких вилучили 100 кг бурштину та майже 10 кг обрізків бурштину-сирцю, що утворюється в процесі його обробки, а також 21 ніж.

Наразі слідчі вирішують питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч.2 ст.240-1 КК України (незаконне придбання, переробка та збут бурштину). Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.