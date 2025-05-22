Усім затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці провели спецоперацію в Рівненській області, під час якої викрили сімох зловмисників, які протягом трьох років незаконно видобували бурштин. За оцінками експертів, вони завдали державі збитків на понад 350 млн грн. Про це повідомила 22 травня пресслужба ДБР.

Як встановило слідство, організатором оборудки став місцевий підприємець, який ще у 2021 році створив злочинну структуру з чіткою ієрархією та розподілом обов’язків. Група складалась із семи людей – учасники схеми забезпечували техніку, залучали копачів, займалися логістикою, маскуванням злочину та продажем бурштину за кордон.

У 2022 році підконтрольна підприємцеві компанія офіційно отримала дозвіл на геологічне вивчення бурштинових родовищ. Проте замість проведення досліджень підозрювані організували повноцінний видобуток дорогоцінного каміння. За даними правоохоронців, із червня 2022-го по травень 2024 року зловмисники незаконно викопали понад 5 тонн бурштину. Частину робіт проводили за межами дозволених ділянок.

Усім затриманим вже оголосили підозри у створенні та діяльності злочинної організації, а також у незаконному видобутку бурштину з використанням службового становища (ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.