Засуджений за вбивство Олександр Медведєв

Трускавецький міський суд Львівської області визнав 37-річного уродженця Лисичанська Луганської області Олександра Медведєва винним в умисному тілесному ушкодженні, що призвело до смерті. Чоловіка засудили до 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

Подія сталася на території «Дитячого спеціалізованого (спеціального) санаторію «Джерело», де обвинувачений тимчасово проживав зі своєю 36-річною цивільною дружиною та сином.

Як встановило слідство, 20 вересня 2023 року близько 22:00 п’яні співмешканці посварилися. Після цього Олександр Медведєв повалив жінку на підлогу і почав бити руками та ногами. Лише по голові він завдав не менше 11 ударів, внаслідок чого в потерпілої виникли значні ушкодження, зокрема закрита черепно-мозкова травма та крововиливи в мозок. Внаслідок таких тяжких травм жінка померла.

У суді обвинувачений Медведєв визнав свою вину та нібито щиро розкаявся. Суду пояснив, що з потерпілою проживав 7 років, працював і забезпечував сім’ю.

За його версією, у той вечір загибла прийшла з сином близько 22:00, була п’яна. Чоловік почав допитуватись де дружина була допізна, у відповідь чув лише образи. Тоді вона нібито заявила, що була з іншим чоловіком в барі. Сам обвинувачений визнав, що того дня й сам вживав алкоголь.

У суді Медведєв говорив, що після побиття жінка лежала на підлозі, а через півгодини перестала дихати. Він почав робити масаж серця, але безрезультатно. Далі обвинувачений викликав працівників поліції та санаторію. Весь час син перебував в кімнаті, але був зайнятий телефоном.

Луганчанина обвинуватили в умисних тяжких тілесних ушкодженнях, що спричинило смерть потерпілої за ч. 2 ст. 121 КК України. При обранні покарання суд врахував, що побиття жінки відбувалось в присутності дитини. Чоловіка засудили до 7 років та 6 місяців позбавлення волі. Вирок можна буде оскражити в апеляції.