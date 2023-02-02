Автомобіль Renault Megan, який збив пішохода, курсував як таксі

У середу ввечері, 1 лютого, в Трускавці на Львівщині 39-річний водій автомобіля Renault Megan збив пішохода. У результаті 71-річний чоловік загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:30 на вул. Стебницькій у Трускавці. 39-річний водій автомобіля Renault Megan, житель Трускавця, здійснив наїзд на пішохода – 71-річного місцевого мешканця. У результаті ДТП літній чоловік помер на місці події.

Як видно з оприлюднених поліцією фото, пішохода збив автомобіль таксі.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.