У парку імені Шевченка в Рівному встановили систему відеоспостереження та оповіщення. Камери встановили в місцях найбільшого скупчення відвідувачів. Таким чином парк хочуть вберегти від вандалів.

Про встановлення відеокамер повідомила прес-служба Рівненської міськради у вівторок, 13 вересня. Про скільки саме пристроїв йдеться, не уточнюють. Мер міста Олександр Третяк заявив, що «не радить вандалам з'являтись у парку».

Також облаштували систему оповіщення. Все це встановили за гроші парку, які підприємство заробило самостійно.

«Інформаційна служба парку буде сповіщати через голосовий зв’язок різного типу інформаційні повідомлення, а також у разі повітряної тривоги. Якщо ви перебуватимете у парку та почуєте інформаційне повідомлення – не ігноруйте», – додав Олександр Третяк.

Зазначимо, що загалом протягом 2022 року в Рівному планують встановити 138 камер відеоспостереження. Встановлення відбувається в рамках програми «Безпечне місто», яка передбачає монтаж 500 камер по місту. Частина з них будуть розрізняти номерні знаки та обличчя людей. Згідно з планом, програма розрахована до 2025 року.