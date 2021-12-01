Нова система має зробити Рівне більш безпечним для людей

У Рівному збудують нову комплексну систему відеоспостереження та відеоаналітики. Будівництво розпочнеться вже у грудні 2021 і завершиться 31 жовтня 2024. У кілька етапів за 28 млн грн у місті змонтують систему спостереження та аналітичної обробки даних, основна мета якої — підвищити рівень безпеки мешканців та повідомляти про можливі загрози.

Департамент муніципальної варти Рівненської міської ради оголосив тендер на будівництво нової системи відеонагляду у рамках міської програми «Безпечне місто». Як пояснив ZAXID.NET керівник департаменту Андрій Пасічник, нова система доповнить та удосконалить роботу діючої. Зараз у місті працює близько 90 камер відеонагляду, після завершення програми їх стане 450.

Нова система зможе контролювати міський трафік, розпізнавати номерні автомобільні знаки, здійснювати огляд транспортних розв’язок, фіксувати та розпізнавати обличчя людей у транспорті та у місцях їх масового скупчення тощо.

Систему будуватимуть поетапно упродовж 2021-2024. На кожному етапі реалізації програми планують встановити оглядові та номерні відеокамери у визначених місцях, в тому числі на в’їздах у Рівне, на територіях шкіл та дитячих садочків. Згодом буде створено хмарну платформу збору та накопичення одержаних відеоданих, а також розроблено програмне забезпечення для аналітичної обробки відеоінформації.

Загалом будівництво обійдеться міському бюджету у близько 28 млн грн, з яких до кінця 2021-го буде витрачено 5,9 млн грн (1 черга програми), у 2022 (2 черга) – 7,38 млн грн, у 2023 (3 черга) – 7,37 млн грн, у 2024 (4 черга) – 7,38 млн грн.