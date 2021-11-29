Розклад руху рівненських маршруток різниться, більшість закінчують працювати близько 20:30

Мерія Рівного у грудні планує запровадити нічний тариф на проїзд у міських маршрутках. За попередніми розрахунками, він діятиме з 20:00 протягом кількох годин і буде у півтора рази вищим від звичайної вартості проїзду. Таким чином влада міста має намір заохотити перевізників працювати довше, а пасажири матимуть можливість скористатися громадським транспортом у пізні години.

Про можливість запровадження нічного тарифу у міських маршрутках 29 листопада повідомив «Суспільному» міський голова Рівного Олександр Третяк. За його словами, вартість однієї поїздки щодня з 20:00 до 23:00 може становити 12 грн при нині діючому звичайному тарифі у 8 грн. При цьому Олександр Третяк зауважив, що питання поки що на стадії узгодження, і що у разі його схвалення нічний тариф у Рівному можуть запровадити у середині грудня лише у маршрутках.

«Це значно дешевше, ніж брати таксі, й краще, знаючи, що буде транспортний засіб, який точно підвезе», — прокоментував міський голова. Він також додав, що така практика є у багатьох українських містах і може покращити якість послуги у вечірні години. Нині більшість міських рівненських маршруток закінчують працювати приблизно о 20:30-21:00.

Президент громадської організації «Союз перевізників України» Валентин Демчук прокоментував «Суспільному» ці наміри як позитивні, але лише на рентабельних маршрутах, транспорт на яких працюватиме довше і не у збиток. На нерентабельні маршрути, на думку Валентина Демчука, така новація позитивного впливу не справить.

Вартість проїзду у рівненських міських маршрутках з 1 червня 2021 становить 8 грн за одну поїздку. У міський комунальних тролейбусах вартість однієї поїздки становить 6 грн.