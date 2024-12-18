У центрі Луцька обмежать рух автобусів приміських, міжміських та міжобласних маршрутів. Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії у середу, 18 грудня. Аргументували його тим, що водії часто нехтують правилами дорожнього руху, що призводить до заторів та збою графіків руху громадського транспорту.

За інформацією міськради, система моніторингу та аналітики «Безпечне місто Луцьк» постійно фіксує зупинку автобусів приміських, міжміських та міжобласних маршрутів для посадки та висадки пасажирів на проспектах Перемоги, Василя Мойсея, Соборності, Волі та інших центральних вулицях міста.

«Це призводить до заторів, порушень правил дорожнього руху іншими водіями, аваріями, що стають причиною збою міських графіків руху громадського транспорту, в тому числі тролейбусів, як основного виду міських перевезень, а також справедливих нарікань пасажирів», – йдеться у рішенні міськради.

Начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка зазначаив, що фахівці з безпеки дорожнього руху дослідили інтенсивність руху на проспектах Перемоги та Василя Мойсея, за результатами яких створили схему організації дорожнього руху та погодили її в управлінні патрульної поліції.

Відтепер організація дорожнього руху у центрі Луцька відбуватиметься за такими схемами:

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Додамо, що на засіданні виконавчого комітету 19 листопада Луцька міська рада розірвала договір із перевізником автобусних маршрутів №2 «Залізничний вокзал – Конякіна» та №24 «Вересневе – Яремчука Назарія» через низку порушень. Зокрема, відповідальна за ці маршрути компанія не випускала передбачену кількість транспорту, а водії не дотримувались графіку руху.