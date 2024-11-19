Луцька міська рада розірвала договір із перевізником автобусних маршрутів №2 «Залізничний вокзал – Конякіна» та №24 «Вересневе – Яремчука Назарія» через низку порушень. Зокрема, відповідальна за ці маршрути компанія не випускала передбачену кількість транспорту, а водії не дотримувались графіку руху.

Як повідомили 19 листопада на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради, товариство з обмеженою відповідальністю «Бест Ленад Груп» не дотримувалась умов договору щодо організації пасажирських перевезень за маршрутами №2 «Залізничний вокзал – Конякіна» та №24 «Вересневе – Яремчука Назарія». Через це депутати ухвалили рішення про дострокове розірвання контракту.

«Перевізник випускав на маршрути меншу кількість автобусів, ніж це було передбачено договором. Крім того, зберігається проблема з нестачою кадрів. Автобуси є, а водіїв недостатньо», – уточнив ZAXID.NET начальник відділу транспорту Луцької міськради Віктор Главічка.

Так, виконавчий комітет надав право виконувати пасажирські перевезення до червня 2025 року за маршрутом № 2 підприємству ВТП «Санрайз» ЛТД, яке у 2022 році посіло друге місце у конкурсі. Водночас на маршрут №24 призначили тимчасового перевізника – ФОПа Богдана Федіка.

Додамо, що ТОВ «Бест Ленад Груп» зареєстроване у 2020 році в Луцьку й спеціалізується у наданні послуг пасажирського наземного транспорту міського та приміського сполучення. За даними YouControl, власником компанії є Юрій Романюк.