Скульптуру встановили у сквері на перехресті вулиць Лесі Українки та Кривий Вал

У Луцьку встановили двометрову скульптуру з нержавіючої сталі у вигляді зерна. Її створили два українські скульптори – Олексій Золотарьов та Василь Грубляк.

Як повідомили на сторінці «Луцьк – приємне відкриття», скульптуру встановили у сквері на перехресті вулиць Лесі Українки та Кривий Вал.

«Ця скульптура стала результатом роботи мистецької групи GaZ, яку утворили два українські митці – Олексій Золотарьов та Василь Грубляк. Це двометрова полірована скульптура з нержавіючої сталі, що символізує створення, зародження й збереження», – йдеться у повідомленні.

Реалізацією проекту займалась громадська організація «Алгоритм дій». Цей проект також передбачає облаштування скверу та перетворення його на «інстаграмний об’єкт для промоції міста».

Зазначимо, Олексій Золотарьов є автором скульптурної композиції «Птах» у Львові, присвяченої на честь лідера «Братів Гадюкіних» Сергія Кузьмінського. У 2012 році Олексій Золотарьов став кращим молодим українським скульптором за версією Kyiv Sculpture Project.