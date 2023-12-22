Слоган цьогорічного святкування – «Твоє Різдво у Львові»

У п’ятницю, 22 грудня, на площі Ринок у Львові відбулося урочисте відкриття різдвяної шопки. На подію завітала дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова та муніцивальний хор «Гомін». Усі присутні разом колядували. Про це повідомили на Facebook-сторінці управління культури Львова.

Різдвяна шопка зображає вифлеємську стайню в ніч народження Ісуса Христа. Вона вже стала реліквією для громади Львова, адже ще дев’ять років тому її зробив майстер роботи по дереву, музикант гурту «Йорий Клоц», а тепер і захисник, який служить у лавах Збройних Сил України – Антон Лубій.

«Шопка, створена і прибрана з такою любов'ю та завзяттям, ознакує нам близьку перемогу добра над злом. І як ми зберігаємо та відновлюємо нашу шопку, так ми сьогодні оберігаємо і відстоюємо нашу культуру», – зазначили в управлінні культури Львова.

Зазначимо, слоган цьогорічного святкування – «Твоє Різдво у Львові». А символами є світло і традиція. У Львові сформували колядник, в якому зібрали 11 колядок, серед них і маловідомі з різних регіонів України. Ці збірки будуть безкоштовно поширювати між львів’янами, гостями, буде також і електронна версія. Також у Львові створять імпровізовані ватри, будуть спеціальні локації і розклад, люди зможуть приходити до цих ватр і колядувати. Усі зекономлені та зібрані гроші під час Різдва гроші місто планує передати ЗСУ.