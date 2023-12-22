Куди піти у Львові на Різдво.

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий календар для нерухомих свят

Різдво Христове цьогоріч уперше в один день, 25 грудня, святкуватимуть найбільші християнські церкви в Україні. Головні храми Львова оприлюднили розклади різдвяних богослужінь. Розклад Архикатедральний Собор святого Юра УГКЦ (м. Львів, пл. Святого Юра, 5) Неділя, 24 грудня: 7:30 – Божественна Літургія св. Йоана Золотустого 9:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотустого 11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотустого. Велика Вечірня 16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Велика Утреня 21:30 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Василія Великого (звершує єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Володимир) Понеділок, 25 грудня: 8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Василія Великого (звершує Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор) 11:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого. Помазання єлеєм. 17:00 – Велика Вечірня. Митрополича базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ, Латинська катедра (м. Львів, пл. Катедральна, 1) Неділя, 24 грудня: 7:00 – Свята Меса польською мовою 7:45 – Літургія годин на честь Непорочного Зачаття ПДМ 8:00 – Свята Меса латинською мовою 9:00 – Свята Меса українською мовою 10:15 – Свята Меса польською мовою (для дітей) 11:30 – Свята Меса польською мовою (Сума) 13:00 – Свята Меса польською мовою 15:00 – Свята Меса англійською мовою 18:00 - «Пастирка» (Надвечірня свята Меса) Понеділок, 25 грудня: 7:00 – Свята Меса польською мовою 7:45 – Літургія годин на честь Непорочного Зачаття ПДМ 8:00 – Свята Меса латинською мовою 9:00 – Свята Меса українською мовою 10:15 – Свята Меса польською мовою (для дітей) 11:30 – Свята Меса польською мовою (Сума) 13:00 – Свята Меса польською мовою 15:00 – Свята Меса англійською мовою 17:30 – Вечірня 18:00 – Свята Меса польською мовою Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (м. Львів, вул. Грушевського, 2) Неділя, 24 грудня: 7:30 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотустого 9:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотустого 11:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотустого та Вечірня, архієрейським чином 17:00 – Велике Повечір’я та Рання, архієрейським чином Понеділок, 25 грудня: 7:30 – Божественна Літургія свт. Василія Великого 9:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого 11:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого, архієрейським чином 17:00 – Велика Вечірня з колядками, архієрейським чином Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (м. Львів, вул. Руська, 5) Неділя, 24 грудня: 7:30 – Божественна Літургія 9:00 – Божественна Літургія 11:00 – Божественна Літургія. Вечірня 16:00 – Різдвяна Всенічна Понеділок, 25 грудня: 7:00 – Архиєрейська Божественна Літургія 9:00 – Божественна Літургія 11:00 – Божественна Літургія 17:00 – Вечірня. Колядування Нагадаємо, із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий календар для нерухомих свят.

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