Львівські церкви оприлюднили розклади різдвяних богослужінь
Різдво Христове цьогоріч уперше в один день, 25 грудня, святкуватимуть найбільші християнські церкви в Україні
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Різдво Христове цьогоріч уперше в один день, 25 грудня, святкуватимуть найбільші християнські церкви в Україні. Головні храми Львова оприлюднили розклади різдвяних богослужінь.
Розклад
Архикатедральний Собор святого Юра УГКЦ (м. Львів, пл. Святого Юра, 5)
Неділя, 24 грудня:
7:30 – Божественна Літургія св. Йоана Золотустого
9:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотустого
11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотустого. Велика Вечірня
16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Велика Утреня
21:30 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Василія Великого (звершує єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Володимир)
Понеділок, 25 грудня:
8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Василія Великого (звершує Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор)
11:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого. Помазання єлеєм.
17:00 – Велика Вечірня.
Митрополича базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ, Латинська катедра (м. Львів, пл. Катедральна, 1)
Неділя, 24 грудня:
7:00 – Свята Меса польською мовою
7:45 – Літургія годин на честь Непорочного Зачаття ПДМ
8:00 – Свята Меса латинською мовою
9:00 – Свята Меса українською мовою
10:15 – Свята Меса польською мовою (для дітей)
11:30 – Свята Меса польською мовою (Сума)
13:00 – Свята Меса польською мовою
15:00 – Свята Меса англійською мовою
18:00 - «Пастирка» (Надвечірня свята Меса)
Понеділок, 25 грудня:
7:00 – Свята Меса польською мовою
7:45 – Літургія годин на честь Непорочного Зачаття ПДМ
8:00 – Свята Меса латинською мовою
9:00 – Свята Меса українською мовою
10:15 – Свята Меса польською мовою (для дітей)
11:30 – Свята Меса польською мовою (Сума)
13:00 – Свята Меса польською мовою
15:00 – Свята Меса англійською мовою
17:30 – Вечірня
18:00 – Свята Меса польською мовою
Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (м. Львів, вул. Грушевського, 2)
Неділя, 24 грудня:
7:30 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотустого
9:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотустого
11:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотустого та Вечірня, архієрейським чином
17:00 – Велике Повечір’я та Рання, архієрейським чином
Понеділок, 25 грудня:
7:30 – Божественна Літургія свт. Василія Великого
9:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого
11:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого, архієрейським чином
17:00 – Велика Вечірня з колядками, архієрейським чином
Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (м. Львів, вул. Руська, 5)
Неділя, 24 грудня:
7:30 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія. Вечірня
16:00 – Різдвяна Всенічна
Понеділок, 25 грудня:
7:00 – Архиєрейська Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
17:00 – Вечірня. Колядування
Нагадаємо, із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий календар для нерухомих свят.