Ретро-потяг на львівському вокзалі

На різдвяні свята «Укрзалізниця» запустить святкові ретро-потяги у Львові та Києві. Вони курсуватимуть 23, 24, 30 та 31 грудня, а квитки можна придбати онлайн.

Як повідомили в «Укрзалізниці», різдвяні експреси у Києві відправлятимуться двічі на день: о 10:27 та о 12:40. У Львові поїзди відправлятимуться тричі на день: о 10:05, о 13:00 та о 15:20, та вирушатимуть до Брюховичів. Ретро-потяги курсуватимуть 23, 24, 30 та 31 грудня. У Львові вартість квитка становить близько 200 грн, а у Києві близько 300 грн.

На пероні пасажирів зустріне професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного потяга, а у вагонах очікуватиме розважальна програма для дітей, смаколики та подарунки.

«Радимо прийти на вокзал хоча б за 30 хвилин до відправки, щоб зробити памʼятні фото та взяти участь у святковій програмі. У разі повітряної тривоги поїзди Укрзалізниці, як завжди, продовжать курсувати за розкладом, але дитячі заходи перемістяться з перонів у вагони та укриття», – повідомили в «Укрзалізниці».

Квитки вже у продажу в застосунку та чат-ботах залізниці:

Для Києва: за запитом Київ-Пасажирський – Київ-Казковий;

Для Львова: за запитом Львів – Львів-Казковий.

30% місць виділено для безкоштовних поїздок дітей загиблих залізничників, дітей військовослужбовців та інших соціальних категорій.