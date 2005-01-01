Центральні вулиці Львова півдня будуть без електропостачання

28 березня «Львівобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи на підстанціях у центральному, Галицькому районі.

З 10:00 до 13:00 знеструмленими будуть такі вулиці: Гнатюка; Курбаса, 12,3-7; Михальчука; Наливайка; пр.Свободи, 37,33,31-25; Тиктора, 1-5,4-10; Фурманська, 1-9.

З 09:00 до 17:00 знеструмлять дві вулиці Франківського району ‒ вул. Окружна, 74-80 (парні) та Терлецького, 65-115 (непарні).

Також без світла будуть мешканців смт. Брюховичів.

З 12:00 до 17:00 ‒ вул. Бічна Фруктова, Весняна, Вишнева, Грушева, Очеретяна, Смолиста, Сонячна, Соснова, Яблунева.

З 09:00 до 17:00 ‒ вул. Шкільна, Теплична, Кліматична, 16,22, Приколійова, Селишна.