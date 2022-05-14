Артоб'єкт «Крики душ» встановили на проспекті Свободи у Львові

У Львові презентували велику карту України із закривавленими дитячими іграшками, зруйнованими будинками, колючим дротом та колосками пшениці. Ця карта – це інсталяція, створена в межах мистецького проекту «Крики душ».

Авторкою артоб’єкта є львів’янка Уляна Дацишин. Вона розповідає, що ідея інсталяції зародилась із початком повномасштабної російсько-української війни. Спершу, за співпраці з благодійним фондом «IT TROOPS», підтримки посла України та представників ООН, її презентували в Женеві, тепер – у рідному Львові.

«Я переконана, що наш проект побуває ще у багатьох країнах. Через нього я хочу показати світові, до чого призвела політика умиротворення агресора, політика поступок та кулуарних домовленостей, коли в обмін на енергоресурси та прибутки європейські політики закривали очі на вбивства українців. На вбивства дітей, зґвалтування жінок та варварське руйнування цілих міст. Пригадайте скільки часу українці просили, щоб світ закрив небо над нашою країною, але цього не зробили досі. Переконана, що саме брак вольових рішень і призвів до тієї катастрофи, яку ми маємо зараз», – говорить Уляна Дацишин.

Зазначимо, що усі зібрані завдяки проекту кошти передадуть на потреби Збройних сил України.