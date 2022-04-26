У вівторок, 26 квітня, на площі Ринок у Львові провели мистецьку акцію «Я – Херсонщина». Її зініціювали, щоб підтримати жителів Херсонської області, які опинилися під російською окупацію з перших днів війни та перебувають у повній ізоляції.

Участь в акції взяли відомі діячі культури Херсонщини та України. До них долучилися вимушені переселенці з Херсонщини, які тимчасово залишили свої домівки.

Акція зініційована відомим телеведучим і продюсером Ігорем Кондратюком, який родом з Херсонщини, та керівницею управління культури Херсонської міської ради Світланою Думинською при підтримці Львівської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Романа Іваничука.

«Ми зібралися тут, щоб показати херсонцям, що ми переживаємо за них. Це головна мета акції, бо наразі більше нічого зробити не можемо. У кожного, хто тут стоїть, є родичі на Херсонщині, багато хто пересилає кошти. Люди чекають, коли їх звільнять. Окупанти відключили українські канали, поставили своїх намісників, знімають жовто-блакитні прапор і вішають триколори. Ситуація сумна. Немає ліків, немає бензину, діти не навчаються, гуманітарна катастрофа — це те, що туди приніс російський окупант», — додав Ігор Кондратюк.

Організатори закликали підтримувати Збройні сили України і, як і тимчасові переселенці, очікують повного звільнення окупованої росіянами Херсонщини

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