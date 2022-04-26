Знищена російська військова техніка

Бійці Збройних сил України ліквідували значну кількість особового складу армії держави-терориста Росії. Зокрема, понад 70 ворогів українські захисники знищили в районі Великої Олександрівки Херсонської області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, разом із окупантами там знищили ще й склад із боєприпасами.

Підрозділи російських окупантів також зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове. Точну кількість загиблих нині підраховують у Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі ЗСУ розповіли, що на Донецькому і Таврійському напрямках росіяни переміщують пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення. Ворог здійснює вогневий вплив по позиціях наших військ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення, так.

«На території Донецької та Луганської областей відбили шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку», – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Також, на Сєверодонецькому напрямку ворога веде бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне; на Попаснянському напрямку намагається оволодіти Попасною, тривають бої;

на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступ, успіху не має; на Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступ у напрямку Новомихайлівки та Мар’їнки; на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку Трудолюбівки, тривають бої.

Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокує наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не було, ворог активних дій не проводив. Визначені підрозділи білоруських військ прикривають ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено. У суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей ворог посилив охорону кордону та пунктів пропуску, проводить інженерне обладнання позицій. Росіяни в прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи.

На Слобожанському напрямку ворог посилює угруповання військ, продовжує частково блокувати Харків та здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Тривають бойові дії.

На Південнобузькому напрямку російський агресор, по всій лінії зіткнення, здійснював поодинокі обстріли наших підрозділів. Фіксується розвідувальна активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області.

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.

Підрозділи збройних сил держави-терориста - Росії намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області. Зазнають втрат.