Прикордонники за допомогою дрона виявили російський танк, броньовану техніку та бліндажі

На Харківщині прикордонники за допомогою дрона виявили російський танк, броньовану техніку та бліндажі з російськими військовими. Техніку росіяни намагалися заховати на одному з подвір’їв. Прикордонники передали координати українським військовим, які знищили ворога.

«На Харківщині за допомогою дрона аеророзвідники Держприкордонслужби виявили танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога. Традиційно броньовану техніку росіяни ховали в подвір’ї, ще й накрили шифером, яким був перекритий будинок поряд. Не допомогло. На ворожі позиції зійшов «благодатний вогонь» захисників України», – повідомили у понеділок, 25 квітня, в Державній прикордонній службі.

Фото Держприкордонслужби

Координати прикордонники передали військовим Збройних сил України, які успішно нанесли вогневе ураження по всіх розвіданих цілях.

Також сьогодні бійці 128 бригади знищили російську БМП.

Нагадаємо, що сьогодні повітряне командування «Схід» повідомило, що на Харківщині українські воїни знищили ворожий бомбардувальник.