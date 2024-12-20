Різдвяну шопку 10 років тому створив майстер Антон Лубій

У п’ятницю, 20 грудня, на площі Ринок у Львові традиційно відкрили головну міську шопку. До відкриття долучився міський голова Андрій Садовий з дружиною та Антон Лубій – майстер, який створив цю шопку, а зараз захищає Україну на фронті.

Як розповіли у львівській мерії, міську шопку 10 років тому створив Антон Лубій. Зараз він – захисник України, а раніше був майстром роботи по дереву та солістом гурту «Йорий Кльоц». Цього року її частково відреставрували, замінили деякі елементи, що потребували ремонту. Реставрувати та монтувати шопку допомагав рідний брат Антона Данило.

Сьогодні Антону вдалося приїхати із зони бойових дій до Львова та разом з сином і львів’янами відкрити різдвяну шопку.

«Такої шопки не буде біля наших хлопців і дівчат під Часовим Яром чи Куп’янськом, але вони точно відчують це диво і віру, які приносять різдвяні свята. Ісус дає всім нам надію. Незважаючи ні на що, ми маємо сповідувати наші традиції, бо це те, за що ми боремось», – сказав на відкритті мер Львова.

Відкриття різдвяної шопки на площі Ринок (фото Романа Балука)

«Шопку ми встановлюємо для того, щоб нагадувати собі про те, що не завжди все буває добре, а іноді навіть дуже погано, але Бог завжди залишається з нами. Він нас не залишить навіть у найтемніший час. Світло різдвяної зірки обов’язково буде горіти», – додала Катерина Кіт-Садова.

На відкритті шопки колядували колектив Львівського обласного театру ляльок і хор Gloria Львівської музичної школи №8. Також на події роздавали пампухи, які вчора спекли господині прихистку для внутрішньо переміщених українців спільно з майстринями виробничого навчання училища харчових технологій та Катериною Кіт-Садовою.

Сценка львівської міської різдвяної шопки складається із семи двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова. Також у шопці є колиска з маленьким Ісусом та три ангели на фасаді.