У центрі Львова відновлюють роботу питних і сухих фонтанів
У Львові запускають роботу міських фонтанів. Цього року у центрі міста функціонуватиме 11 фонтанів – 6 питних і 5 звичайних. Загалом у місті запрацює 21 фонтан. Львівська міська рада оприлюднила їхній список і адреси.
Начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Віктор Дубиняк повідомив, що 5 історичних фонтанів у центрі міста залишаться закритими. Це 4 фонтани на площі Ринок і ще один на Марійській площі. Їхню роботу відновлять після завершення воєнного стану.
«Сьогодні вже запустили у роботу два фонтани на вул. Коперника – “Водолій” і “Криниця з левами”. Також впродовж цього тижня запрацює фонтан на пл. Коліївщини, а також усі питні. Сухі фонтани – біля оперного театру і фонтан “Да Вінчі”, запрацюють на початку квітня, адже тут процес розконсервації триває від 7 до 10 днів. Усі декоративні фонтани у Гцентральному районі працюють з 08:00 до 20:00», – зазначив Віктор Дубиняк.
Решту фонтанів у різних районах міста планують запустити в роботу впродовж наступних кількох тижнів. Цьогоріч у місті працюватиме 21 фонтан: 12 питних і 9 декоративних.
Питні фонтани обладнані фільтрами, вода у них якісна і чиста. За це відповідає «Львівводоканал». Вони розташовані за такими адресами:
пл. Ринок, 1 (біля ратуші);
просп. Свободи – біля Оперного театру (навпроти Національного музею);
просп. Свободи – між клумбою Рьорінга і памʼятником Тарасові Шевченку (на перетині з вул. П. Беринди);
вул. Степана Бандери – на території громадського простору біля Органного залу;
вул. Генерала Чупринки, 85 – біля Франківської районної адміністрації;
на перехресті вулиць Степана Бандери – Генерала Чупринки;
пл. Є. Маланюка;
вул. Підвальна, сквер «На Валах»» (біля спортивного майданчика);
пл. Митна;
вул. Личаківська,175а – (громадський простір біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці);
на перехресті вулиць Т. Шевченка – Д. Бортнянського;
пл. Двірцева (біля Залізничного вокзалу).
Декоративні та сухі фонтани працюють на таких локаціях:
просп. Свободи, біля Оперного театру;
пл. Галицька – фонтан «Да Вінчі»;
пл. Кринична;
пл. Двірцева (біля Залізничного вокзалу);
пл. Коліївщини;
вул. Коперника – фонтан «Криниця з левами»;
вул. Коперника – фонтан «Володій»;
пл. Митна;
Стрийський парк – фонтан «Івасик-Телесик».