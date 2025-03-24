Одним із перших запустили фонтан з левами на вул. Коперника

У Львові запускають роботу міських фонтанів. Цього року у центрі міста функціонуватиме 11 фонтанів – 6 питних і 5 звичайних. Загалом у місті запрацює 21 фонтан. Львівська міська рада оприлюднила їхній список і адреси.

Начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Віктор Дубиняк повідомив, що 5 історичних фонтанів у центрі міста залишаться закритими. Це 4 фонтани на площі Ринок і ще один на Марійській площі. Їхню роботу відновлять після завершення воєнного стану.

«Сьогодні вже запустили у роботу два фонтани на вул. Коперника – “Водолій” і “Криниця з левами”. Також впродовж цього тижня запрацює фонтан на пл. Коліївщини, а також усі питні. Сухі фонтани – біля оперного театру і фонтан “Да Вінчі”, запрацюють на початку квітня, адже тут процес розконсервації триває від 7 до 10 днів. Усі декоративні фонтани у Гцентральному районі працюють з 08:00 до 20:00», – зазначив Віктор Дубиняк.

Решту фонтанів у різних районах міста планують запустити в роботу впродовж наступних кількох тижнів. Цьогоріч у місті працюватиме 21 фонтан: 12 питних і 9 декоративних.

Питні фонтани обладнані фільтрами, вода у них якісна і чиста. За це відповідає «Львівводоканал». Вони розташовані за такими адресами:

пл. Ринок, 1 (біля ратуші);

просп. Свободи – біля Оперного театру (навпроти Національного музею);

просп. Свободи – між клумбою Рьорінга і памʼятником Тарасові Шевченку (на перетині з вул. П. Беринди);

вул. Степана Бандери – на території громадського простору біля Органного залу;

вул. Генерала Чупринки, 85 – біля Франківської районної адміністрації;

на перехресті вулиць Степана Бандери – Генерала Чупринки;

пл. Є. Маланюка;

вул. Підвальна, сквер «На Валах»» (біля спортивного майданчика);

пл. Митна;

вул. Личаківська,175а – (громадський простір біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці);

на перехресті вулиць Т. Шевченка – Д. Бортнянського;

пл. Двірцева (біля Залізничного вокзалу).

Декоративні та сухі фонтани працюють на таких локаціях: