Роботи з реконструкції оплатив сам парк

У Стрийському парку у Львові після реконструкції, що тривала більше двох місяців, запрацював фонтан «Івасик-Телесик». Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Під час робіт спочатку відновлювали пошкоджену скульптуру «Івасика-Телесика» та ремонтували чашу фонтану, потім його пофарбували. Ці роботи обійшлися парку у 200 тис. грн.

Над реставрацією скульптури працював скульптор-реставратор Андрій Федоришин. Він розповів, що реставратори виготовили для скульптури деякі нові деталі, адже приблизно 10 років тому відтворення ший лебедів зробили неякісно, вони не відповідали оригіналу. Тоді родина автора – Лаврентія Грома – надала фотографії фонтану і за ними відтворили деталі.

Фонтан зі скульптурою авторства Лаврентія Грома встановили у Стрийському парку у 1964 році (фото ЛМР)

Фонтан торік пошкодили відвідувачі парку, які хотіли вилізти на лебедів. Щоб попередити нові акти вандалізму, біля фонтану, за словами директорки парку Олени Мазурик, будуть таблички з оголошеннями. Також за порядком стежитиме персонал Стрийського парку.

Фонтан «Івасик-Телесик» розташований на центральній алеї Стрийського парку. Його збудували у 1964 році, автор скульптури – Лаврентій Гром, а позував його син Роман Гром, якому тоді було 8 років. У 2009–2011 роках фонтан реконструювали і зробили світломузичним.